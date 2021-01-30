30 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera varsa sorun yok!

Muslera varsa sorun yok! Takımını ayakta tuttu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda , önemli kurtarışlar yaparak takımın ayakta kalmasında başrol üstlendi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi , Gaziantepspor deplasmanında yine farkını konuşturdu. Mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına girilmeden hemen önce ev sahibi ekip çok tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Güneydoğu temsilcisinin yıldızı meşin yuvarlakla buluştu. 'nın görüş açısının olmadığı direğin dibine vurdu ancak tecrübeli eldiven adeta uzadı ve topu çelmeyi başardı. Cimbom Muslera döndüğünden beri 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. 3 karşılaşmayı da kazandı. (Fotomaç)

Onyekuru duble yaptı Cimbom deplasmanda kazandı! haberin devamı

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