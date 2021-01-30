Galatasaray'da Muslera varsa sorun yok!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Muslera, önemli kurtarışlar yaparak takımın ayakta kalmasında başrol üstlendi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, Gaziantepspor deplasmanında yine farkını konuşturdu. Mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına girilmeden hemen önce ev sahibi ekip çok tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Güneydoğu temsilcisinin yıldızı Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Muslera'nın görüş açısının olmadığı direğin dibine vurdu ancak tecrübeli eldiven adeta uzadı ve topu çelmeyi başardı. Cimbom Muslera döndüğünden beri 3 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. 3 karşılaşmayı da kazandı. (Fotomaç)

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