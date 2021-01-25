25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

West Bromwich Diagne'yi kiralamak istiyor

Ada'dan Diagne teklifi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ın 15 maçta 9 gol kaydeden ismi 'ye talip çıktığı öğrenildi. Futbolcu temsilcisi Fatih İlek konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundular" dedi.

Bu sezon formasıyla 15 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandıran Mbaye 'ye talip çıktı. İsmi daha önce de birçok takımla alınan Senegalli golcü için Radyospor'a açıklamalarda bulunan futbolcu temsilcisi Fatih İlek, önemli sözler sarfetti. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi 'ten teklif aldığını belirten İlek, "Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundular. Kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro teklif ettiler. Sezon sonuna da satın alma opsiyonu koydurmak istiyorlar. Galatasaray henüz cevap vermedi, bekletiyor. Gelecek oyuncuların durumu ve başlatılan kampanyalara göre cevap verecekler. Galatasaray, bence, bir kiralama bedeli ve sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Diagne'yi 'a verebilir. Diagne iyi bir futbolcu ama Galatasaray'da sisteme uymuyor. İngiltere'de iş yapar" açıklamasında bulundu. (Fotomaç)
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