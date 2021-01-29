29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Youssouf'tan transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Youssouf'tan transfer açıklaması! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ın gündeminde yer alan Yeni 'un genç ismi Youssouf'dan 'de oynanan maçı sonrası flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

'ın gündeminde yer alan Yeni 'un genç ismi Youssouf'dan 'de oynanan maçı sonrası flaş açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

"Gazeteciler çok fazla konuşuyor. Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Menajerim var. 'da kontratım devam ediyor. Ben konuşmak istemiyorum. Daha sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Her genç futbolcunun hayalidir büyük takımlarda oynamak. Ben de şu anda Malatyaspor gibi büyük bir takımda oynuyorum. Galatasaray gibi büyük takımda oynamak herkesin hayalidir"
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