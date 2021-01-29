29 Ocak 2021, Cuma
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İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.
Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.
En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Mete Kalkavan genelinde iyi bir maç yönetti.
Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor, bizimle mutlu gibi görünüyor. Onun için ısrarım vardı. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık.
Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz.
İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız.
1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse
İrfan Can istediğimiz bir futbolcu, görüştüğümüz bir isim. Ekip olarak çok istiyoruz. İnşallah Galatasaraylı olur"
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse biz o futbolcu ile görüşmeyiz
Galatasaray'ın Gaziantep FK'YI 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz." dedi.
Gaziantep FK karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.
Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.
En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Mete Kalkavan genelinde iyi bir maç yönetti.
Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor, bizimle mutlu gibi görünüyor. Onun için ısrarım vardı. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık.
Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz.
İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız.
1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse
İrfan Can istediğimiz bir futbolcu, görüştüğümüz bir isim. Ekip olarak çok istiyoruz. İnşallah Galatasaraylı olur"
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