29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse biz o futbolcu ile görüşmeyiz

Terim'den F.Bahçe'ye gönderme! Bir oyuncunun...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ın FK'YI 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Terim, "Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz." dedi.

FK karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.

Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.

En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. genelinde iyi bir maç yönetti.

'yu hepimiz biliyoruz. Belki 'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor, bizimle mutlu gibi görünüyor. Onun için ısrarım vardı. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık.

Bir oyuncunun ilk tercihi değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz.

İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız.

1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse

İrfan Can istediğimiz bir futbolcu, görüştüğümüz bir isim. Ekip olarak çok istiyoruz. İnşallah Galatasaraylı olur"
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