29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Diagne'den veda paylaşımı!

Diagne'den veda paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ın Senegalli forveti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarına veda etti. | Son dakika Galatasaray haberleri...

'ın Senegalli forveti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarına veda etti.

İşte o paylaşım;

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