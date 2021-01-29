Fatih Terim: İrfan Can Kahveci Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Kimsenin görüşmesi bizi ilgilendirmiyor. Transferlerde oyuncunun önceliği Galatasaray değilse biz sıcak bakmadık hiç. İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı istiyor." dedi.

ABONE OL