Galatasaraylı Mbaye Diagne resmen West Bromwich'te!

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile güçlendiren Galatasaray, Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi de Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcüden 1.4 milyon sterlin kazanacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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