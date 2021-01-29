Galatasaraylı Mbaye Diagne resmen West Bromwich'te!
2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile güçlendiren Galatasaray, Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi de Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcüden 1.4 milyon sterlin kazanacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları