29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Mbaye Diagne resmen West Bromwich'te!

G.Saray Diagne transferini resmen açıkladı! Kasaya girecek rakam...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile güçlendiren , Senegalli forveti Mbaye 'yi de Premier Lig ekiplerinden 'a gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcüden 1.4 milyon sterlin kazanacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Mbaye 'nin 'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz 'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diagne'den veda paylaşımı! haberin devamı

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