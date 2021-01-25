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GALATASARAY

Ahmet Çakar: Türk hakemlerine güvenmiyorum

Türk hakemlerine güvenmiyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Sabah gazetesi yazarı Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında yaşanan pozisyonların ardından Türk hakemleri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Gol öncesi yan hakemin önünde çok açık bir faul var, bu faul verilmedi, gitti gol oldu. Ama dedik ya Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum" dedi.

Galatasaray çamurdan altın değerinde üç puanı son anda çıkardı. Eşeği yürütsen menisküs olurdu. Tabii ki böyle sahalar pas yapan, kaliteli oyunculara sahip takımın aleyhine. Dün de öyle oldu. Galatasaray istediklerinin birçoğunu yapamadı. Bazı oyuncular var mı yok mu belli değil. Emre Akbaba, Belhanda inanılmaz kötü oynadılar. Arda yorulana kadar didindi durdu. İlk yarı futbol adına hiçbir şey yok. İkinci yarıda ise Galatasaray'ın baskısı vardı ama dedik ya organizasyon için saha çok kötü. Fakat oyun böyle bitiyor diye düşünürken, sahaya üç çocuk çıktı. Kerem aldı, Donk'a verdi. Ki Donk son 5-10 dakika için forvete kaydırılmıştı. Donk topu iyi sakladı, Babel'e verdi, o da vurunca gol oldu. Ha bu golü bir Süper Lig kalecisi yer mi orası tartışılır. Gol öncesi yan hakemin önünde çok açık bir faul var, bu faul verilmedi, gitti gol oldu. Ama dedik ya Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum. VAR'a gitse ya da VAR çağırsa Galatasaray'ın golü iptal edilecekti. (Sabah)
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