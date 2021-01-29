29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Galatasaray-Gaziantep maçı muhtemel 11'ler

Cimbom'da hedef 3 puan! İşte Terim'in Gaziantep maçı 11'i
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.01.2021

Sezonun ilk yarısını lider 'ın 5 puan gerisinde 3. sırada kapayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında ikinci yarıya start veriyor. Sarı-kırmızılı takımda tek hedef mutlak 3 puan... İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep deplasmanında başlayacak Galatasaray maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı. Lider 'ın 5 puan gerisindeki Aslan'ın kayba tahammülü yok. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı G.Saray; Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-1 kazanmıştı. İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep'i mutlaka yenmek isteyen sarıkırmızılılarda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna alındı.

ASLAN'DA 10 EKSİK BULUNUYOR
Galatasaray'da kritik maç öncesi 10 isim kadroya alınmadı. Sakatlığı süren Omar Elabdelloui, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve yok. Fatih Öztürk, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne transfer görüşmeleri yüzünden Gaziantep'e götürülmedi. Ev sahibinde ise sakatlığı bulunan Kevin Mirallas ile kart cezalısı Muhammet Demir forma giyemeyecek. Kalyon Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

İKİ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Terim, iki futbolcuyu özel olarak uyardı.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Olkowski, Morais, Vetrih, Maxim, Jefferson, Dicko, Andre

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, E. Akbaba, E. Kılınç, Arda, Babel

ALBAYRAK GİTMEDİ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu sezon takımı ilk kez yalnız bıraktı. Transferlerle uğraşan Albayrak'ın kafilede yer almadığı belirtildi. Transfer dönemi 1 Şubat'ta sona eriyor.

ANTEP'TE 1 VAKA
GazianteP FK, maç öncesi yapılan Covid-19 testlerinin sonucunu açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, "Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncu izole edildi" denildi. (Fotomaç)

G.Saray'dan Kaan harekatı! İşte sunulan teklif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Mohamed'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları G.Saray Mohamed'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları
Yedlin'le anlaşma sağlandı! Newcastle United bırakırsa... Yedlin'le anlaşma sağlandı! Newcastle United bırakırsa...
Luyindama Premier Lig'e gidiyor! Yerine... Luyindama Premier Lig'e gidiyor! Yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör