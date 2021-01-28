28 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, Sassuolo takımında kariyerini sürdüren Kaan Ayhan için İtalyan kulübüne teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.01.2021 20:14
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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

Süper Lig'in ilk yarısını Yeni Malatyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ligin 22. haftasında Gaziantep Fk ile karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep'e gitti.

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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

LUYINDAMA SATIŞA HAZIR

Ara transferin bitmesine 4 gün kala Galatasaray'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor.

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Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...

Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti.

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