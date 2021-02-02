Galatasaray'da Mostafa Mohamed tarihe geçti!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede durum 0-0 iken VAR incelemesi sonrası turuncu-lacivertliler penaltı atışı kazanırken, Muslera meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. Taraftarlar da Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)