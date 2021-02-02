02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tarihe geçti!

Mohamed ilk maçında tarihe geçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol 'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Mostafa Mohamed, maçın 2. yarısında sahada yer aldı. Mısırlı golcü, 90+2. dakikada penaltıdan golünü kaydetti ve tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray'da oyuna ikinci yarının başında dahil olan yeni transfer Mostafa Mohamed, ilk maçında fileleri havalandırarak tarihe geçti. Mısırlı forvet, 90+2'de penaltıdan kaydettiği golle Hagi, , ve gibi ilk maçında gol atan isimler arasına adını yazdırdı.

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