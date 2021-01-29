Christian Luyindama Aston Villa'ya gidiyor! Yerine...
Transferde sattığı kadar alabilen Galatasaray, kaynak oluşturmak için Christian Luyindama'yı gözden çıkardı. 27 yaşındaki stopere, Aston Villa'nın ilgisi olduğu öne sürüldü. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ocak ayında kadrosunu değiştirmeye kararlı. "Yeni bir takım kurmak istiyorum. Hem sahada katkı sağlayacak hem de satışından para kazanacağımız oyuncular" diyen Fatih Terim'in isteklerini gerçekleştirmeye çalışan yönetim, Christian Luyindama'yı İngiltere'ye gönderiyor. Premier Lig'de orta sıralarda bulunan Aston Villa'nın, 27 yaşındaki stoperle ilgilendiği ve satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi. Aslan'ın da bu transferle gelecek isimlere kaynak yaratacağı kaydedildi.
ALTERNATİFİ FERRO OLDU
Cimbom, Luyindama'nın alternatifini de hazır tutuyor. Kongolu stoper giderse, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Ferro'yu kadrosuna katacak. 1.92 boyundaki stoper bu sezon 7 maça çıktı. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Ferro, sezon sonuna kadar kiralanacak. (Fotomaç)
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