Mbaye Diagne'yi West Bromwich'e kiralayan ve Mostafa Mohamed'in transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'ya çevrildi.

Diagne gitti, sakatlığını bir türlü atlatamayan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcuya da kulüp ararken TNT Sports kanalından Nicolas Distasio, "Falcao Türkiye'de devam etmeyecek" açıklaması yaptı. Distasio, Dünya Kupası'na gitmesi için Millionarios'a gitme olasılığının bulunduğunu kaydetti.

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