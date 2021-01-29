29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao’ya çevrildi!

Cimbom'da gözler Falcao’ya çevrildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Mbaye Diagne'yi West Bromwich'e kiralayan ve Mostafa Mohamed'in transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler 'ya çevrildi.

Diagne gitti, sakatlığını bir türlü atlatamayan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcuya da kulüp ararken TNT Sports kanalından Nicolas Distasio, "Falcao Türkiye'de devam etmeyecek" açıklaması yaptı. Distasio, Dünya Kupası'na gitmesi için Millionarios'a gitme olasılığının bulunduğunu kaydetti.

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