29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Youssouf Ndayishimiye'yi bitiriyor!

Cimbom Ndayishimiye'yi bitiriyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, 'dan Youssouf Ndayishimiye'yi listesine almıştı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için 800 bin euro ve bir futbolcu önerdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, transferi yurt içinde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, 'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki futbolcu için Malatya'ya 800 bin euro bonservis bedeli ve bir oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, renktaş kulübüyle el sıkıştı. Burundili futbolcunun da hiçbir sorun çıkarmadığı belirtildi. Youssouf, Galatasaray kulübü vazgeçmezse resmi imzayı atacak. Bu sezon ligde 18, kupada 2 maça çıkan Youssouf; 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

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