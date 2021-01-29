29 Ocak 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Youssouf Ndayishimiye'yi bitiriyor!
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'yi listesine almıştı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için 800 bin euro ve bir futbolcu önerdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, transferi yurt içinde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki futbolcu için Malatya'ya 800 bin euro bonservis bedeli ve bir oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, renktaş kulübüyle el sıkıştı. Burundili futbolcunun da hiçbir sorun çıkarmadığı belirtildi. Youssouf, Galatasaray kulübü vazgeçmezse resmi imzayı atacak. Bu sezon ligde 18, kupada 2 maça çıkan Youssouf; 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları