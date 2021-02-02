Fatih Terim'den Mostafa Mohamed sözleri! "Öğreneceği çok şey var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Mostafa yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç. Öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı." dedi

"Üç gün, üç gün top oynamak kolay değil. Bu fikstürde oynamak zor, oyuncularımı kutluyorum. 4 galibiyet var ortada. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık, şimdi top bizde değilken bile tehlikeli bir takım haline geldik.Mostafa yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç. Öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı.

Kurallardan dolayı oyuncuları yetiştiremedik ve kullanamadık. Yedlin için son anda izni alamadık, onu kullanmak isterdik. Yakın zamanda hazır olacaklardır. Onlardan yararlanmak istiyoruz.

Biz teknik heyet olarak, yeni transferler bize çok katkı sağlayacaklar. Pozisyonlarda başka alternatifler olması işimize gelir."

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