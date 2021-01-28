Galatasaray yeni transfer Mostafa Mohamed'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları
Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala teknik direktör Fatih Terim'in "İstiyorum" dediği Mostafa Mohamed'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, Mısırlı golcü için kulübü Zamalek'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde olan Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı.
Zamalek, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma kiralandığını duyururken, G.Saray da oyuncu için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın Kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/wix3I0AQdM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 28, 2021
İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI
Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.
MOHAMED İMZA ATTIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI!
Mısırlı golcü, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, Türk Bayrağı emojisini ekledi.
EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ
Yıldız futbolcunun eşi, mostafa Mohamed'in Galatasaray forması giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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