Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Kişisel kaprisleri Galatasaray'ı bitirdi"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ı ve teknik direktör Fatih Terim'i değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray, A'dan Z'ye yanlış çünkü balık baştan kokuyor. Galatasaray'ı Fatih Terim kişisel kaprisleri yüzünden bitirdi" dedi.

ABONE OL