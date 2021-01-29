29 Ocak 2021, Cuma
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Galatasaray DeAndre Yedlin'le anlaşma sağladı! Newcastle United bırakırsa...
Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım Newcastle'ın bırakması halinde devre arasında, yoksa sezon sonunda ABD'li bekle sözleşme imzalayacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Omar Elabdellaoui'nin yerine sağ bek arayan Galatasaray, Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya varmıştı. Ancak 27 yaşındaki ABD'li futbolcunun ne zaman geleceği belli olmadı.
Bazı kaynaklar, yıldız futbolcunun sezon sonunda geleceğini söylüyor. Kimileri önümüzdeki günlerde bu transferin biteceğini iddia ediyor.
Ada ekibinde bu sezon 10 maça çıkan Yedlin'in ocak ayında çalışma izni doldu. Kalan 6 ay için yenisi çıkarılmadığı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun transferi birkaç günde belli olacak. (Fotomaç)
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