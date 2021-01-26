26 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel işbaşında

Ryan Babel işbaşında
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda Galatasaray'da santrforda oynayan , ağlarına gönderdiği golle takımına 3 puanı getirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.

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