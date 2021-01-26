Galatasaray'da Ryan Babel işbaşında

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda Galatasaray'da santrforda oynayan Ryan Babel, Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdiği golle takımına 3 puanı getirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.

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