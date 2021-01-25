TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen ve gösterdiği etkili performansla hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın devlerinin radarına giren Ali Akman'dan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Genç oyuncu Ümit Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda buldunu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ali Akman, Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Genç golcü, transferine ilişkin soruya da flaş bir yanıt verdi. Ali Akman, İstanbul'a gitmeyeceğini direkt Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi. Genç yıldız adayı ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu.

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