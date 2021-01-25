25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ali Akman'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Genç oyuncudan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden forması giyen ve gösterdiği etkili performansla hem 'in hem de Avrupa'nın devlerinin radarına giren Ali Akman'dan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Genç oyuncu kampında çarpıcı açıklamalarda buldunu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig'de formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ali Akman, kampında TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis yeni takımıyla imzaladı!

Genç golcü, transferine ilişkin soruya da flaş bir yanıt verdi. Ali Akman, İstanbul'a gitmeyeceğini direkt Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi. Genç yıldız adayı ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu.

Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sokratis yeni takımıyla imzaladı! Sokratis yeni takımıyla imzaladı!
F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı! Kayserispor maçında... F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı! Kayserispor maçında...
Mesut Özil'den flaş G.Saray talebi! Emre Belözoğlu... Mesut Özil'den flaş G.Saray talebi! Emre Belözoğlu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör