29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a kiraladı

Cimbom genç futbolcusunu kiraladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren , genç oyuncusu 'u da ekiplerinden 'a kiraladığını KAP'a açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

, 20 yaşındaki golcü oyuncusu 'u 'a kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

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