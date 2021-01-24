Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü
Galatasaray'de en çok merak edilen bölge olan orta saha için uzun süredir İrfan konusunda olumlu bir gelişme olmamasının ardından sarı-kırmızılılar gündemine flaş bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatındaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gündem İrfan Can Kahveci... Ancak 13 milyon Euro fiyat biçen Başakşehir, oyuncu da bastırmasına karşın tok satıcı durumunda...
Başkan Göksel Gümüşdağ ne sarı-kırmızılıların önerdiği rakamı beğendi, ne takasa sıcak baktı. Sonraki satıştan pay teklifini ise hiç düşünmeden geri çevirdi.
Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, "Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.
İrfan Can transferinde Galatasaray ile Başakşehir arasında büyük bir uçurum ortaya çıktı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimlere yöneldi.
SERI İÇİN YENİDEN TEMAS KURULDU!
İrfan Can'ı beklemeye alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Jean Michael Seri transferi için Fulham'la temas kurdu.
İngiliz ekibine, "Seri'yi bir kez daha bize kiralayın" denildi. Monaco'nun Henry Onyekuru'yu satmak istemesi gibi Fulham da Seri'yi öncelikle satmak istiyor. Ancak İngiliz ekibine şu ana kadar gelmiş bir teklif yok ve bu durum yönetimin elini güçlendiriyor.
Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin bu hafta içinde Fulham ile görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.
ORKUN DA LiSTEDE
Seri'ye yönelen Galatasaray, Fatih Terim'in listesinde yer alan Suat Serdar ve Kerem Demirbay ile de temas kurdu. Ancak iki isim için olumlu dönüş alamadı. Orkun Kökçü için Feyenoord'a da haber gönderildi.
Orkun'a Galatasaray'da sürekli forma verilecek bir ortam olduğu iletildi ve Euro 2020 kadrosunda yer alması için bunun bir şans olacağından bahsedildi.
YOUSSOUF İÇİN BÜYÜK İNDİRİM
Bir kulağı Başakşehir'de olan, bir yandan Seri ihtimalini de zorlayan Galatasaray'ın gündemindeki ön libero adaylarından birisi de Youssouf Ndayishimiye...
Daha önce 3 milyon euro isteyen ancak büyük bir maddi sıkıntı içine giren ve oyuncularına maaşlarını ödeyemeyen Yeni Malatyaspor'un 1 milyon euro'ya kadar indiği belirtiliyor. (Fotomaç)
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