24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Galatasaray'de en çok merak edilen bölge olan orta saha için uzun süredir İrfan konusunda olumlu bir gelişme olmamasının ardından sarı-kırmızılılar gündemine flaş bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatındaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.01.2021

Henry Onyekuru ve 'nu kadrosuna katan Galatasaray'da gündem Kahveci... Ancak 13 milyon Euro fiyat biçen , oyuncu da bastırmasına karşın tok satıcı durumunda...

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Başkan ne sarı-kırmızılıların önerdiği rakamı beğendi, ne takasa sıcak baktı. Sonraki satıştan pay teklifini ise hiç düşünmeden geri çevirdi.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Asbaşkanı , "Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

İrfan Can transferinde Galatasaray ile arasında büyük bir uçurum ortaya çıktı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimlere yöneldi.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

SERI İÇİN YENİDEN TEMAS KURULDU!
'ı beklemeye alan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi için Fulham'la temas kurdu.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

İngiliz ekibine, "Seri'yi bir kez daha bize kiralayın" denildi. 'nun 'yu satmak istemesi gibi Fulham da Seri'yi öncelikle satmak istiyor. Ancak İngiliz ekibine şu ana kadar gelmiş bir teklif yok ve bu durum yönetimin elini güçlendiriyor.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin bu hafta içinde Fulham ile görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

ORKUN DA LiSTEDE
Seri'ye yönelen Galatasaray, 'in listesinde yer alan Suat Serdar ve ile de temas kurdu. Ancak iki isim için olumlu dönüş alamadı. için 'a da haber gönderildi.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Orkun'a Galatasaray'da sürekli forma verilecek bir ortam olduğu iletildi ve Euro 2020 kadrosunda yer alması için bunun bir şans olacağından bahsedildi.

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

YOUSSOUF İÇİN BÜYÜK İNDİRİM
Bir kulağı 'de olan, bir yandan Seri ihtimalini de zorlayan Galatasaray'ın gündemindeki ön libero adaylarından birisi de Youssouf Ndayishimiye...

Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

Daha önce 3 milyon euro isteyen ancak büyük bir maddi sıkıntı içine giren ve oyuncularına maaşlarını ödeyemeyen Yeni Malatyaspor'un 1 milyon euro'ya kadar indiği belirtiliyor. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i Aslan kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Onyekuru'da flaş detay! Meğer Fenerbahçe... Onyekuru'da flaş detay! Meğer Fenerbahçe...
G.Saray'dan forvet hamlesi! Takasla gelecek G.Saray'dan forvet hamlesi! Takasla gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör