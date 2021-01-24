Galatasaray'da İrfan Can olmadı! Rota Seri'ye döndü

İngiliz ekibine, "Seri'yi bir kez daha bize kiralayın" denildi. Monaco'nun Henry Onyekuru'yu satmak istemesi gibi Fulham da Seri'yi öncelikle satmak istiyor. Ancak İngiliz ekibine şu ana kadar gelmiş bir teklif yok ve bu durum yönetimin elini güçlendiriyor.



