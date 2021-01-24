Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru Gaziantep FK maçında kadroda!

Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun ne zaman sarı-kırmızılı formayı giyebileceği netleşti. Nijeryalı yıldız, Gaziantep FK ile oynanacak maçta kadroda olacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Monaco ile anlaşarak tekrardan kiraladığı Henry Onyekuru'yu İstanbul havalimanında sarı-kırmızılı yöneticiler karşıladı. Bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Nijeryalı kanat oyuncusunun ne zaman hazır hale geleceği de belli oldu.

Yolculuk öncesi yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkan yıldız futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosuna alınacak ve teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayacak. (Sabah)

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