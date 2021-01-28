Son dakika: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Diagne...
Galatasaray'ın Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda transferi gündemde olan Mbaye Diagne Gaziantep kafilesinde yer almadı. İşte o liste...
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, Süper Lig takımlarından Konyaspor'a kiralanan Sekidika ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion için sağlık kontrollerinden geçen Diagne kafilede yer almadı. Falcao ve Feghouli ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmuyor.
İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP MAÇI KADROSU
Muslera, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Babel, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Etebo, Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.
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