28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Diagne...

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Diagne...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'ın 'in 22. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda transferi gündemde olan kafilesinde yer almadı. İşte o liste...

, 'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler ve Onyekuru kadroda yer alırken, Süper Lig takımlarından 'a kiralanan Sekidika ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden için sağlık kontrollerinden geçen Diagne kafilede yer almadı. Falcao ve Feghouli ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmuyor.

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İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP MAÇI KADROSU

, , Onyekuru, , , Halil Dervişoğlu, , , , , , , , Okan Kocuk, Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.

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