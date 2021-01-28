28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Diagne sağlık kontrolünden geçti! Anlaşma ve detaylar...

Sağlık kontrolünden geçti! Anlaşma ve detaylar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

Son dakika transfer haberi...'ın Senegalli forveti , için Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.. Golcü isim ardından 'ye gidecek.

'ın Senegalli forveti , 'in haberine göre için Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Golcü isim ardından 'ye gidecek.

Diagne bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada 9 gol kaydetti. 29 yaşındaki Senegalli forvet Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol attı.

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