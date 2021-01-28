28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Yedlin ile anlaşmaya vardı

Aslan'da Yedlin tamam!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

, forması giyen 'le anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Devre arası transfer çalışmalarını yürüten , sezon sonu bombasını şimdiden patlattı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, forması giyen ve sezon başında 'ın da gündemine gelen ABD'li sağ bek 'le anlaşmaya vardı. Haberi, 'de yayın yapan , okurlarına duyurdu.

United'taki geleceğinin belirsizliği nedeniyle mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatmak için kendisiyle henüz görüşmemesi üzerine sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

Yedlin, Newcastle'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Şu anda Newcastle'ın kalmamı isteyip istemediğine veya gidebileceğime dair biraz netlik istiyorum. Konuşulması gereken birçok şey var çünkü sözleşmemin bitmesine altı ay kaldı. Eğer Newcastle'dan ayrılacaksam, diğer takımlarla görüşmek için atmam gereken adımlar var. Menajerim yönetimle görüştü ancak 'Sizi arayacağız' diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li oyuncu, mukavelesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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