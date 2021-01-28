Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, sezon sonu bombasını şimdiden patlattı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen ve sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. Haberi, İngiltere'de yayın yapan Express, okurlarına duyurdu.

Newcastle United'taki geleceğinin belirsizliği nedeniyle mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatmak için kendisiyle henüz görüşmemesi üzerine sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

Yedlin, Newcastle'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Şu anda Newcastle'ın kalmamı isteyip istemediğine veya gidebileceğime dair biraz netlik istiyorum. Konuşulması gereken birçok şey var çünkü sözleşmemin bitmesine altı ay kaldı. Eğer Newcastle'dan ayrılacaksam, diğer takımlarla görüşmek için atmam gereken adımlar var. Menajerim yönetimle görüştü ancak 'Sizi arayacağız' diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li oyuncu, mukavelesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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