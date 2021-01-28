28 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'da Feghouli belirsizliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'da, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli'nin Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. İşte son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:33
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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir yandan da Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sarı-kırmızılılara Gaziantep maçı öncesi Feghouli'den kötü haber geldi.

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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.

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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre tedavisine başlanan Cezayirli, 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde olmayacak.

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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sakat olan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından takımdan ayrı koşulara başlarken, Emre Taşdemir de kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

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