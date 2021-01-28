28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da forvete son aday Patrick Cutrone!

Forvete son aday Cutrone!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basını, sarı-kırmızılı takımın Patrick Cutrone ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Ara transferin son günleri yaklaşırken ortaya atılan haberlerde patlama yaşanıyor. Mbaye Diagne'nin kiralandığı ortamda Galatasaray'la ilgili son iddia İtalya'dan geldi. Sarı-kırmızılıların Fiorentina ile kiralık anlaşmasını sonlandırarak 'a dönen Patrick Cutrone'ye kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Parma ve Udinese'nin de 23 yaşındaki İtalyan golcüyle ilgilendiği aktarıldı. (Fotomaç)

Mohamed'den flaş transfer açıklaması! haberin devamı

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