Galatasaray'da forvete son aday Patrick Cutrone!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve teknik direktör Fatih Terim'in de "İstiyorum" dediği Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imza attı. 23 yaşındaki oyuncu, "Neden bazı insanlar benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)