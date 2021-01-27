Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve teknik direktör Fatih Terim'in de "İstiyorum" dediği Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imza attı. 23 yaşındaki oyuncu, "Neden bazı insanlar benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Radamel Falcao'nun sürekli sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de istenilen performansı gösterememesi üzerine devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed'i listesine almıştı.

Transfer için Mısır temsilcisiyle pazarlıklar sürerken, 23 yaşındaki golcüden flaş bir paylaşım geldi.

Mohamed sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?!" ifadelerini kullandı.

كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصآ انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟! — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 27, 2021

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