27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed'den flaş transfer açıklaması!

Mohamed'den flaş transfer açıklaması! Bütün şartlar karşılanmışken...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.01.2021

'ın transfer listesinde bulunan ve teknik direktör 'in de "İstiyorum" dediği , sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imza attı. 23 yaşındaki oyuncu, "Neden bazı insanlar benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri ()

Radamel Falcao'nun sürekli sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de istenilen performansı gösterememesi üzerine devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen , kulübünde forma giyen 'i listesine almıştı.

Transfer için temsilcisiyle pazarlıklar sürerken, 23 yaşındaki golcüden flaş bir paylaşım geldi.

Mohamed sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?!" ifadelerini kullandı.

Usta yorumcudan flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Diagne'nin yeni adresi belli oldu!
Usta yorumcudan flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa... Usta yorumcudan flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa...
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray bir adım önde Canlı yayında açıkladı! Galatasaray bir adım önde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör