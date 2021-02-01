01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı

G.Saray'dan 1. Lig ekibine transfer! TFF'ye bildirildi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, genç futbolcusu 'ı sezon sonuna kadar . Lig ekibi 'a kiraladı.

, genç futbolcusu 'a kiraladı. Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar . Lig ekibine kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Emin Bayram, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 112 dakika süre aldı.

BOLUSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Boluspor, Galatasaray forması giyen Emin Bayram'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bolu ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi G.Saray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi
4 büyüklerin transferlerini mercek altına aldık! Hangi özelliği öne çıkıyor? 4 büyüklerin transferlerini mercek altına aldık! Hangi özelliği öne çıkıyor?
Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör