Galatasaray Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı

Galatasaray, genç futbolcusu Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.

Galatasaray, genç futbolcusu Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibine kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Emin Bayram, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 112 dakika süre aldı.

BOLUSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Boluspor, Galatasaray forması giyen Emin Bayram'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bolu ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel olan Emin Bayram ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.





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