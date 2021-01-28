28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da rota Ferro! İşte sözleşme teklifi

Aslan'da rota Ferro! İşte sözleşme teklifi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

Galatasaray'da gündemde olan transferine kulübünün izin vermemesinin ardından sarı-kırmızılılar rotasını 'ya çevirdi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı stoperi 'de buldu. Listenin ilk sırasına A Milli yıldızımız 'ı alan ancak 'nun satmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, forması giyen 'yu gündemine aldı. Aslan, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!

İtalyan gazeteci 'nın duyurduğu habere göre, Galatasaray ilk hedefi Kaan Ayhan'ın transferini bitirmeyi çok istiyordu ancak, Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Bu durumda B planını devreye sokacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor.

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