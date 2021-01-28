Galatasaray'da rota Ferro! İşte sözleşme teklifi
Galatasaray'da gündemde olan Kaan Ayhan transferine kulübünün izin vermemesinin ardından sarı-kırmızılılar rotasını Ferro'ya çevirdi. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı stoperi Portekiz'de buldu. Listenin ilk sırasına A Milli yıldızımız Kaan Ayhan'ı alan ancak Sassuolo'nun satmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Ferro'yu gündemine aldı. Aslan, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.
ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!
İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın duyurduğu habere göre, Galatasaray ilk hedefi Kaan Ayhan'ın transferini bitirmeyi çok istiyordu ancak, Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Bu durumda B planını devreye sokacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor.
#Galatasaray are really interested in Kaan #Ayhan and have opened talks with #Sassuolo to sign him, but coach De Zerbi at this moment wouldn't want to sell the turkish centre back. Gala's plan B is #Ferro from #Benfica on loan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları