DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yedlin kaç yaşında ve mevkisi ne?
Kadrosuna sağ bek takviyesi yapma isteyen Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı kırmızılılar Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ABD'li yıldız yeni sözleşmeyi Galatasaray ile imzalayacak. Peki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında ve kariyeri nasıl? İşte yıldız isimle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Galatasaray, De Andre Yedlin transferinde mutlu sona ulaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen yıldız futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak.
Newcastle United'ın yeni sözleşme konusunda kendisiyle görüşme yapmaması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Menajerinin Newcasle yönetimiyle görüştüğü ancak herhangi bir gelişme olmamasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yedlin, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kariyerinde Tottenham ve Sunderland gibi takımların da formasını giyen DeAndre Yedlin, bu sezon Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 6, EFL Cup'ta 3 ve FA Cup'ta 1 maça çıktı.
27 yaşındaki sağ bek, EFL Cup 3. Tur maçında Moracambe karşılaşmasında 1 asist yaptı.
DEANDRE YEDLİN KİMDİR?
9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen Yedlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.
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