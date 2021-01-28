28 Ocak 2021, Perşembe

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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı kutlamasında yaşadığı talihsiz kaza, Linnes ve Şener Özbayraklı'nın kötü performansı sonrasında Galatasaray bu bölgeye transfer yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla imza aşamasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.01.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:16
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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılıar, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

Mariano'nun yerini sezon başında Omar Elabdelloui ile dolduran Galatasaray, Fas asıllı Norveçli futbolcunun yılbaşında geçirdiği talihsiz kazayla sarsılmıştı.

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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

28 yaşındaki sağ bekin bu sezon oynamasının zor olması nedeniyle acil bir sağ bek arayışına giren sarı kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

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G.Saray'dan sağ bek harekatı! İmza aşamasına gelindi

Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile imza aşamasına gelindi.

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