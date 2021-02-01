Galatasaray Mostafa Mohamed'in lisansını çıkardı

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray yeni transferi Mostafa Mohamed'in lisansını çıkardı.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı.

Transfer detayları:



1.5 yıllık kiralama için 2 milyon dolar

4 milyon euro satın alma opsiyonu

Oyuncunun kontratı:



2020-21 sezonu için 400 bin dolar ücret

2021-22 sezonu için 725 bin dolar ücret

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