01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Mostafa Mohamed'in lisansını çıkardı

G.Saray yeni transferinin lisansını çıkardı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... yeni transferi 'in lisansını çıkardı.

, kadrosuna kattığı 'i resmen açıkladı.

Transfer detayları:

1.5 yıllık kiralama için 2 milyon dolar
4 milyon euro satın alma opsiyonu

Oyuncunun kontratı:

2020-21 sezonu için 400 bin dolar ücret
2021-22 sezonu için 725 bin dolar ücret



GALATASARAY MOSTAFA MOHAMED'İN LİSANSINI ÇIKARDI
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Gedson Fernandes İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Gedson Fernandes İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
G.Saray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi G.Saray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi
G.Saray'dan 1. Lig ekibine transfer! TFF'ye bildirildi G.Saray'dan 1. Lig ekibine transfer! TFF'ye bildirildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör