28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes'le anlaşma sağladı! Benfica...

Cimbom yıldız isimle anlaştı! Kulübü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala , orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi 'da bulunan ile anlaşma sağlarken, Portekiz temsilcisiyle görüşmeleri sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yayın yapan Il giornale del Toro gazetesinin muhabiri Matteo Pedrosi, 'ın ses getirecek bir oyuncunun peşinde olduğunu belirtmiş, sarı-kırmızılıların 'nın futbolcusu olan ancak şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha ile ilgilendiğini ifade etmişti.

50 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 22'lik genç yeteneğin yedek kaldığı için devre arasında forma giyebileceği bir başka takıma gitmesi beklenirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira müjdeli haberi verdi.

Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre; Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, kulübü Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.


G.Saray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Terim Mourinho'yu aradı haberin devamı

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