Galatasaray Gedson Fernandes'le anlaşma sağladı! Benfica...
2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi Benfica'da bulunan Gedson Fernandes ile anlaşma sağlarken, Portekiz temsilcisiyle görüşmeleri sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yayın yapan Il giornale del Toro gazetesinin muhabiri Matteo Pedrosi, Galatasaray'ın ses getirecek bir oyuncunun peşinde olduğunu belirtmiş, sarı-kırmızılıların Benfica'nın futbolcusu olan ancak şu anda Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes ile ilgilendiğini ifade etmişti.
50 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 22'lik genç yeteneğin yedek kaldığı için devre arasında forma giyebileceği bir başka takıma gitmesi beklenirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira müjdeli haberi verdi.
Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre; Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, kulübü Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.
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