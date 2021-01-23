Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler
Galatasaray'da forvet konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ve Diagne'den istediği verimi alamazken gündeme 3 ismi aldı. İşte adaylar...
Cimbom ara transferin bitimine 1 hafta kala müthiş bir harekata start verdi.
Yönetimin hedefindeki isimlerin Torino'dan Simone Zaza, T.Teda'dan Tiquinho ve CSKA Sofya formasını giyen Ali Sowe olduğu öğrenildi.
Menajer önerisiyle gündeme gelen Simone Zaza'nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması gündemde.
Bu sezon Serie A'da 9 maça çıkan ve 1 gol atan İtalyan forvet Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor.
Aynı şekilde Tiquinho'nun da 6 aylığına kiralanması için girişimler yapılıyor.
Ancak mecbur kalmadıkça kiralık futbolcu istemediğini söyleyen Fatih Terim'in gözdesinin Sowe olduğu belirtiliyor.
Yönetim, CSKA Sofya ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Eğer Sowe olmazsa Zaza ve Tiquinho'dan birisinin kiralanması hedefleniyor. (Takvim)
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