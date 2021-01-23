23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Galatasaray'da forvet konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Falcao ve Diagne'den istediği verimi alamazken gündeme 3 ismi aldı. İşte adaylar...

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

ara transferin bitimine 1 hafta kala müthiş bir harekata start verdi.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

ve 'dan ümidi kesen Sarı-Kırmızılılar 3 golcüyle masaya oturdu.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Yönetimin hedefindeki isimlerin 'dan Simone , T.Teda'dan ve formasını giyen Ali olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Menajer önerisiyle gündeme gelen Simone 'nın sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması gündemde.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Bu sezon 'da 9 maça çıkan ve 1 gol atan İtalyan forvet 'a transfer olmayı çok istiyor.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Aynı şekilde 'nun da 6 aylığına kiralanması için girişimler yapılıyor.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Ancak mecbur kalmadıkça kiralık futbolcu istemediğini söyleyen 'in gözdesinin olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan forvet harekatı! İşte o isimler

Yönetim, ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Eğer olmazsa ve 'dan birisinin kiralanması hedefleniyor. (Takvim)

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