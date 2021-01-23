23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Aslan'da Belhanda kararı! Masadaki teklif

Aslan'da Belhanda kararı! Masadaki teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'da altın sezonunu geçiren ’nın nikah tazeleme ihtimali yükseldi. İşte son detaylar. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes 'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği müthiş performans nikah tazeleme ihtimalini yükseltmiş durumda. Yönetimin kısa süre içinde Belhanda ile masaya oturacağı ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanması durumunda 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 gole imza atarken, 2 de asist yaptı. ()
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