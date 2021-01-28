28 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi Benfica'da bulunan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transfer için Jose Mourinho'yu aradı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.01.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:16
ABONE OL
  • 1
  • 18
Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılıar, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

  • 3
  • 18
Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Birkaç transfer daha açıklaması beklenen Cimbom, orta saha transferi için düğmeye bastı.

  • 4
  • 18
Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Galatasaray aradığı genç orta sahayı İngiltere'de buldu.

  • 5
  • 18
Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Portekiz'in Benfica takımından geçen sezon 1.5 yıllığına Tottenham'a kiraladığı Gedson Fernandes, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör