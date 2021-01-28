Galatasaray Gedson Fernandes'te formülü buldu! Fatih Terim Jose Mourinho'yu aradı...

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi Benfica'da bulunan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transfer için Jose Mourinho'yu aradı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:16 ABONE OL