Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

Galatasaray'da en çok merak edilen orta saha bölgesi trasnferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılar bu doğrultuda Seri ve Ndayishimiye için tekliflerini sundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...





Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

Taylan Antalyalı'yı sezonun ikinci yarısında alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray'da orta sahaya en az iki takviye planlanıyor.

İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir'le son bir görüşme yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Fulham'dan Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye için de teklifler hazırladı.