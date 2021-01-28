28 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

Galatasaray'da en çok merak edilen orta saha bölgesi trasnferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılar bu doğrultuda Seri ve Ndayishimiye için tekliflerini sundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala , transferde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

'yı sezonun ikinci yarısında alternatifsiz bırakmak istemeyen 'da orta sahaya en az iki takviye planlanıyor.

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

için kulübü 'le son bir görüşme yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, 'dan Seri ve Yeni 'dan Youssouf Ndayishimiye için de teklifler hazırladı.

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

'ta yer alan habere göre , eski oyuncusu 'yi bedelsiz kiralamaya çalışıyor.

Galatasaray'da orta saha belirsizliği! Seri ve Ndayishimiye...

Öte yandan , Malatyasporlu Youssouf'u ise bonservisiyle almak istiyor.

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