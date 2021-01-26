Son dakika: Galatasaray'ın gündeminde olan Mostafa Mohamed kadroya alınmadı!

Ocak transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da, Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda gözler o yıldıza çevrilmişti. Sarı kırmızılıların ısrarla transfer etmek istediği Mostafa Mohamed, Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. İşte detaylar...

Golcü transferi yapmak isteyen ve bu doğrultuda genç futbolcu Halil Dervişoğlu'yu kadrosuna katan Galatasaray, direkt 11 oynayacak bir ismin daha peşindeydi. Teknik direktör Fatih Terim, Zamalek forması giyen Mohamed ile ilgilendiklerini resmen duyurmuştu. Sarı-kırmızılılara bu transferde müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Zamalek forması giyen Mohamed, takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

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