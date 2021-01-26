26 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın gündeminde olan Mostafa Mohamed kadroya alınmadı!

Yıldız oyuncu kadroya alınmadı! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

Ocak transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen 'da, 'in talimatları doğrultusunda gözler o yıldıza çevrilmişti. Sarı kırmızılıların ısrarla transfer etmek istediği , kadrosuna alınmadı. İşte detaylar...

Golcü transferi yapmak isteyen ve bu doğrultuda genç futbolcu 'yu kadrosuna katan , direkt 11 oynayacak bir ismin daha peşindeydi. Teknik direktör , forması giyen Mohamed ile ilgilendiklerini resmen duyurmuştu. Sarı-kırmızılılara bu transferde müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Zamalek forması giyen Mohamed, takımının kadrosuna alınmadı.

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