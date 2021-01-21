21 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'a Maicon davasından güzel haber! 1.4 milyon euro...

Galatasaray'a o iyi haber! 1.4 milyon euro...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

, sezon başında Al 'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı transferinde mutlu sona ulaştı. , kulübünün ücretin kalan bölümü olan 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmetti. | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberleri)

Brezilyalı stoper 'u sezon başında 'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için 'ya başvuran 'a müjdeli haber geldi. FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı. Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1,1 milyon euro ana para, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi

Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon euroya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Onyekuru sözleri! Bruma'dan ve Rodrigues'ten... Flaş Onyekuru sözleri! Bruma'dan ve Rodrigues'ten...
Flaş yorum! Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı... Flaş yorum! "Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı..."
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! Canlı yayında açıkladı G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! Canlı yayında açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör