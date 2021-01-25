Kaan Ayhan kendisi açıkladı! Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kaan Ayhan, açtığı Twitch yayınında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Call of Duty oynayan 26 yaşındaki futbolcu, transfer teklifi gelip gelmediğine dair açıklamalarda da bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kaan Ayhan, açtığı Twitch yayınında hem Call of Duty oynadı hem de izleyicilerinin sorularını yanıtladı.
Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.
"Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.
GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?
"Sassuolo'ya geleli yarım sene oldu" diyen Kaan Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sassuolo'ya yeni geldim, buraya daha alışmadım. Bana herhangi bir teklif gelmedi, gelse bile kış döneminde öyle bir ihtimal yok." şeklinde konuştu.
Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.
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