Son dakika: Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ve Halil Devişoğlu'nun lisansı çıkartıldı!

Galatasaray'ın yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil Devişoğlu'nun lisansı çıkartıldı. Sarı kırmızılıların yeni transferleri Gaziantep FK maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun ve Halil Dervişoğlu'nun lisansı çıktı.İki oyuncu, Süper Lig'in 22. haftasında sarı kırmızılıların Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada şans bulması halinde forma giyebilecek.

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