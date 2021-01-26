26 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ve Halil Devişoğlu'nun lisansı çıkartıldı!

İki ismin lisansı çıktı! Gaziantep FK maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'ın yeni transferleri ve 'nun lisansı çıkartıldı. Sarı kırmızılıların yeni transferleri maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu 'nun ve 'nun lisansı çıktı.İki oyuncu, 'in 22. haftasında sarı kırmızılıların ile oynayacağı karşılaşmada şans bulması halinde forma giyebilecek.

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