Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak ve bu futbolcuları Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki isimlerin son durumu...

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:17 ABONE OL