26 Ocak 2021, Salı

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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak ve bu futbolcuları Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki isimlerin son durumu...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:17
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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray ligin ilk yarısını Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada kapattı. Falcao'nun ve Omar'ın sakatlığı Galatasaray'da planları bozarken, maddi anlamda da limit sıkıntısı yaşanıyor.

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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Kadroda kısıtlı imkanlara sahip olunsa da oynanılan futbol ve alınan puan oldukça tatmin edici bulundu. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok mevkiiye takviye yapılacak.

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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Öte yandan Galatasaray'da en sevindirici durum Muslera'nın geri dönüşü oldu. Muslera'nın yokluğunda kaleyi emanet alan Okan Kocuk'un performansı da beğeni topladı.

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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

Sezon başında orta sahaya beklenen isimleri katamayan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın performansı ile ligin ilk yarısını iyi durumda bitirdi.

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Galatasaray transferde gaza basacak! O isimler arka arkaya geliyor...

ONYEKURU GERİ DÖNDÜ

Galatasaray ara transfer döneminde iki ismi kadrosuna kattı. Galatasaray'daki 3. dönemini yaşayacak olan Onyekuru satın alma opsiyonu ile Monaco'dan kiralandı.

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