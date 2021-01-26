Galatasaray'ın istediği Jörgensen'den transfer sözleri! "Bekleyip göreceğiz"

Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Nicolai Jörgensen iddiaları ortaya atılmıştı. Danimarkalı futbolcu, transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Feyenoord forması giyen Nicolai Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray iddialarına yanıt verdi. 30 yaşındaki Danimarkalı golcü yaptığı açıklamada "Galatasaray'a transferim hakkında söyleyecek çok şeyim yok. Ne olacağını bekleyip görmemiz lazım. Eğer kulübe finansal olarak katkı sağlayabilirsem, gitmek bir seçenek olabilir, onun dışında konuşmanın anlamı yok" dedi. (Fotomaç)

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