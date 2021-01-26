26 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği Jörgensen'den transfer sözleri! "Bekleyip göreceğiz"

Jörgensen'den transfer sözleri! Bekleyip göreceğiz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Nicolai Jörgensen iddiaları ortaya atılmıştı. Danimarkalı futbolcu, transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

forması giyen Nicolai Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray iddialarına yanıt verdi. 30 yaşındaki Danimarkalı golcü yaptığı açıklamada "Galatasaray'a transferim hakkında söyleyecek çok şeyim yok. Ne olacağını bekleyip görmemiz lazım. Eğer kulübe finansal olarak katkı sağlayabilirsem, gitmek bir seçenek olabilir, onun dışında konuşmanın anlamı yok" dedi. (Fotomaç)

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