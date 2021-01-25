Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 'evin oğlu' göndermesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiraladığını resmen açıkladı. İmzaların atılmasının ardından konuşan sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'evin oğlu' göndermesinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyleyerek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.
"PARAYI TERCİH ETMEDİ"
"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.
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