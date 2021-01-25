25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye 'evin oğlu' göndermesi!

Cengiz'den Fenerbahçe'ye 'evin oğlu' göndermesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiraladığını resmen açıkladı. İmzaların atılmasının ardından konuşan sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı 'a 'evin oğlu' göndermesinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyleyerek, Fenerbahçe Başkanı 'a göndermede bulundu.

'nda yapılan imza töreninden sonra 'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"PARAYI TERCİH ETMEDİ"

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.

G.Saray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi! Sezon sonunda opsiyon... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi! Sezon sonunda opsiyon... G.Saray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi! Sezon sonunda opsiyon...
Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi! Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi!
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör