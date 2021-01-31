31 Ocak 2021, Pazar
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.
FEGHOULI ÇALIŞAMALARA BAŞLADI
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray'da Feghouli salon çalışmalarına başladı
Galatasaray'da geçirdiği sakatlığın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Feghouli son antrenmanda salonda çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.
FEGHOULI ÇALIŞAMALARA BAŞLADI
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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