31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli salon çalışmalarına başladı

G.Saray'da Feghouli belirsizliği! Antrenmanda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'da geçirdiği sakatlığın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Feghouli son antrenmanda salonda çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri...

, 'in 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.

FEGHOULI ÇALIŞAMALARA BAŞLADI

, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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