Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu KAP'a bildirildi!

Galatasaray İngiltere'nin Brentford ekibinden kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı terletecek olan oyuncunun, alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.

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