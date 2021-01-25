25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu KAP'a bildirildi!

Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'nin ekibinden kadrosuna kattığı 'nu, 'na (KAP) bildirdi. Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı terletecek olan oyuncunun, alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri ( transferleri)

, 'nin ekibinde forma giyen genç futbolcu 'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, bölgesinde görev yapıyor.

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