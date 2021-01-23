Aytaç Kara ve Salih Uçan sezon sonunda Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Aytaç Kara ve Salih Uçan'la ilgilendiği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılar, bu 2 ismi sezon sonunda kadrosuna katacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Transfer döneminde isimleri Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Aytaç Kara ile Alanyasporlu Salih Uçan'ı kulüpleri bırakmadı. Sarı-kırmızılı idareciler, iki orta saha oyuncusunun kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis ödemek istemedi. İki oyuncu sezon sonu imza parası kazanma adına kalmayı kabul etti. (Fotomaç)

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