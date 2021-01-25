Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

1.5 MİLYON EURO + ALİ YAVUZ KOL TEKLİF EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre, daha önceki 1 milyon Euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Galatasaray, 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.