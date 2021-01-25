Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor forması giyen Burundili ön libero Youssouf Ndayishimiye'yi gündemine almıştı. Malatya ekibi de sarı-kırmızılıların oyuncuya ilgisini doğrularken, yönetimin Yeni Malatyaspor'a para + takas teklifi yaptığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Ndayishimiye transferi için takasta kullanacağı isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine aldığı Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından sarı-kırmızılıların Burundili futbolcuya olan ilgisini doğruladı.
Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.
1.5 MİLYON EURO + ALİ YAVUZ KOL TEKLİF EDİLDİ
Milliyet'in haberine göre, daha önceki 1 milyon Euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen Galatasaray, 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.
GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ
Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anderlecht'in de aradan çekilmesiyle Galataaray'ın bu transferde eli güçlendi.
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