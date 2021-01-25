25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor forması giyen Burundili ön libero Youssouf Ndayishimiye'yi gündemine almıştı. Malatya ekibi de sarı-kırmızılıların oyuncuya ilgisini doğrularken, yönetimin Yeni Malatyaspor'a para + takas teklifi yaptığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Ndayishimiye transferi için takasta kullanacağı isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Orta saha transferi yapmak isteyen 'ın gündemine aldığı Yeni Malatyasporlu 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

Başkanı Adil Gevrek, ile oynadıkları maçın ardından sarı-kırmızılıların Burundili futbolcuya olan ilgisini doğruladı.

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

Gevrek, " için 'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

Sarı-kırmızılı yönetim, 'un 22 yaşındaki ön liberosu için son teklifini iletti.

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

1.5 MİLYON EURO + ALİ YAVUZ KOL TEKLİF EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre, daha önceki 1 milyon Euro + sonraki satıştan pay önerisini güncelleyen , 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'u da teklif etti.

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için dev teklif! O isim takasta kullanılacak

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ

Ayrıca Youssouf'u isteyen Saint-Etienne ve Anderlecht'in de aradan çekilmesiyle Galataaray'ın bu transferde eli güçlendi.

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